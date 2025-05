Precaria della scuola a 500 chilometri da casa

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. E anche sulla pazienza e il sacrificio dei suoi cittadini, talvolta. Monica Gambacorta è un’insegnante di scuola elementare a Piacenza, dedicata al sostegno. Da quattro anni l’incarico le viene rinnovato, a Piacenza. Ha 42 anni, e una laurea in lingue e culture moderne. Ma la sua abitazione dista 500 chilometri circa da Piacenza. Monica abita (abiterebbe) in uno spettacolare borgo in provincia di Teramo, 900 anime o giù di lì. Troppo bello, porta del Parco del Gran Sasso, il paese si chiama Castelli. Ma per l’insegnante abruzzese, è una terra tanto bella quanto avara di chance professionali. E così, immaginiamo, stretta al muro dalle circostanze, ha deciso - deciso si fa per dire, forse avrebbe preferito l’aria dell’Abruzzo - trasferirsi al Nord, a Piacenza, dove l’algoritmo ministeriale le ha trovato un posto.

Quasi 500 chilometri la dividono dalla sua terra e dalla sua famiglia, e lo stipendio non è certo da nababbo. Una rotta impegnativa ma non insuperabile, percorsa con bus e treni.