Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Premiati i "bravissimi" del polo superiore Volta

Sono più di 300 studenti che si sono distinti nelle discipline più disparate ma che hanno anche dimostrato attaccamento alla scuola e ai compagni

Mariangela Milani
|21 minuti fa
Premiati i "bravissimi" del polo superiore Volta
1 MIN DI LETTURA
Il Polo superiore Volta della Valtidone ha premiato i suoi "bravissimi". Oltre 300 studenti che si sono distinti nelle discipline più disparate ma che hanno anche dimostrato attaccamento alla scuola e ai compagni. Tutti sono stati premiati con due cerimonie organizzate nei plessi di Borgonovo (Istituti tecnici indirizzo meccanica e meccatronica e indirizzo economico) e Castelsangiovanni (licei e istituto professionale).
Tra gli oltre 300 premiati la scuola ha selezionato 77 eccellenze. Oggi sul quotidiano i nomi dei super studenti premiati con  un attestato di merito.  

Gli articoli più letti della settimana