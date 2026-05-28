Premiati i "bravissimi" del polo superiore Volta

Il Polo superiore Volta della Valtidone ha premiato i suoi "bravissimi". Oltre 300 studenti che si sono distinti nelle discipline più disparate ma che hanno anche dimostrato attaccamento alla scuola e ai compagni. Tutti sono stati premiati con due cerimonie organizzate nei plessi di Borgonovo (Istituti tecnici indirizzo meccanica e meccatronica e indirizzo economico) e Castelsangiovanni (licei e istituto professionale).

Tra gli oltre 300 premiati la scuola ha selezionato 77 eccellenze. Oggi sul quotidiano i nomi dei super studenti premiati con un attestato di merito.