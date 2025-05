Premiato a Fano il coro voci bianche “Padre Gherardo”

Un importante riconoscimento per il coro voci bianche «Padre Gherardo» della Casa del Fanciullo di Piacenza: il gruppo si è aggiudicato il primo premio al concorso internazionale «Sulle note della fortuna», andato in scena il 17 e 18 maggio al Teatro della Fortuna di Fano.

L’evento, promosso dall’associazione culturale «Tra le note», ha visto la partecipazione di oltre 350 bambini provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze corali scolastiche a livello nazionale.

A dirigere il coro piacentino è l’insegnante Giorgia Maggi, che ha espresso così la sua soddisfazione: «Ringraziamo il musicista piacentino Massimo Lamberti che ha composto per noi il pezzo inedito dal titolo Un amico speciale, grazie al quale i nostri bambini hanno conquistato il premio come miglior esibizione corale. Il nostro progetto musicale didattico vuole aprirsi sempre di più al territorio, affinché i bambini, anche dopo la quinta elementare, possano proseguire l’esperienza del coro. Abbiamo quindi pensato di attivare un coro dedicato proprio alla fascia d’età degli adolescenti: abbiamo iniziato quest’anno nel centro educativo Tandem e proseguiremo».

Grande entusiasmo anche da parte di Maria Scagnelli, presidente della Casa del Fanciullo, che ha ricordato l’origine storica di questo impegno musicale: «Il nostro percorso musicale nasce proprio dal fondatore, padre Gherardo, che era un bravissimo fisarmonicista e pianista. Da lui abbiamo ereditato l’attenzione per l’educazione musicale, che oggi si è trasformata in una realtà quotidiana per circa 90 alunni della nostra scuola elementare».