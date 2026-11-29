Stamattina erano già in tanti, all'ufficio elettorale Ranieri Marcora, a votare per il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale. Tra questi, anche l'ex Presidente Monica Patelli. Le votazioni proseguiranno sino alle ore 20 e alle urne sono chiamati 577 amministratori. Metà territorio è fatto da piccoli comuni, il cui voto avrà meno peso nella scelta finale del nuovo, o della nuova, Presidente della Provincia. Sono infatti candidati Franco Albertini, sindaco di Alta Val Tidone, e Roberta Valla, sindaca di Travo.

I primi votanti nella mattinata