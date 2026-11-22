Proposta Murelli: «Spazzolini elettrici, rimborso del 50%»
L’emendamento alle legge di Bilancio proposto dalla senatrice leghista. I dettagli
Redazione
|2 ore fa
La senatrice piacentina della Lega, Elena Murelli
Un contributo per il rimborso del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di prodotti elettrici per l’igiene orale domiciliare, come gli spazzolini elettrici, in favore di nuclei familiari con un Isee non superiore a 10.140 euro, con un tetto massimo del rimborso di 50 euro. È quanto prevede un emendamento alla legge di Bilancio presentato dalla Lega, come annunciato dalla senatrice Elena Murelli nei giorni scorsi nel corso del convegno “In bocca alla salute: dalla salute orale alla salute sistemica, verso nuove prospettive di policy” al Senato.