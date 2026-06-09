Protesta degli avvocati per i quindici colleghi intercettati a Perugia

Aule giudiziarie semivuote da ieri in tribunale per l’astensione di una settimana dei penalisti. Un’iniziativa decisa a livello nazionale dall’Unione delle Camere penali italiane a cui hanno aderito la gran parte degli avvocati piacentini.

L’astensione dalla partecipazione alle udienze e dall’attività giudiziaria è iniziata ieri e si protrarrà fino a venerdì 12 giugno. «Si tratta di una protesta per ciò che è avvenuto a Perugia - afferma Stefano Moruzzi, presidente della Camera penale di Piacenza -. Un fatto grave a cui abbiamo voluto rispondere con forza. A memoria non ricordo un’astensione di cinque giorni consecutivi».

I fatti che hanno innescato la reazione dei penalisti italiani nascono nell’ambito di un’indagine sullo spaccio di stupefacenti che ha visto indagato un avvocato.