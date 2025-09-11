Provoca un incidente in viale Dante e poi fugge a tutto gas in contromano

Provoca un incidente tamponando un’auto, abbattendo un cartello della segnaletica verticale e poi fugge a tutto gas imboccando una strada in senso contrario e percorrendola a velocità sconsiderata. E’ quanto accaduto poco prima delle 23 all’incrocio tra viale Dante e via Fulgosio: una Fiat Punto è stata tamponata in maniera violenta da una Fiat 500 L di colore bianco che, anziché arrestare la propria corsa, si è dileguata rischiando di provocare un ulteriore sinistro ancor più grave. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi mentre sono in corso le indagini e gli accertamenti proseguiranno nella mattinata di domani, venerdì 12 settembre, per cercare di risalire all’auto pirata. Per farlo, probabile l’utilizzo delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Nessuna grave conseguenza fortunatamente per il conducente della Fiat Punto che ha reso la propria testimonianza agli agenti.