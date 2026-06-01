Pugno a Pascai, il cerchio si stringe. L’aiuto dei video

Proseguono a ritmo serrato le indagini della Digos per individuare il responsabile della violenta aggressione subita nella notte tra venerdì e sabato da Marco Pascai, 48 anni, segretario della Filcams Cgil e già consigliere comunale del Partito Democratico. Gli investigatori della questura stanno ricostruendo quanto accaduto all’esterno della festa del rugby di via Boselli, dove il sindacalista è stato colpito al volto con un pugno di estrema violenza che gli ha provocato la frattura della mandibola in due punti.

Un episodio che ha scosso il mondo sindacale e politico cittadino e che, con il passare delle ore, potrebbe assumere contorni più complessi. Gli inquirenti stanno infatti cercando di capire se l’aggressione sia stata il risultato di una lite occasionale o se possa essere collegata alle tensioni “politiche” registrate poche ore prima all’interno della stessa manifestazione con fazioni di estrema destra. Uno scenario che sembra accreditato da molte delle dichiarazioni di queste ore, ma sul quale sono ancora in corso accertamenti.