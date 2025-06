Quattro telecamere da agosto a Baia del Re e via Gambara

Saranno posate entro agosto le quattro nuove telecamere di videosorveglianza nella zona nord della città (incorpora stazione ferroviaria, piazzale Marconi, via Colombo, via Manzoni, largo Erfurt e area ex Unicem) e segnatamente nell’area verde del quartiere Baia del Re e nei giardini pubblici di via Gambara. Il Comune ha incaricato la ditta piacentina Progetto 8 srl dei lavori di installazione, valutando congruo il preventivo di 48.800 euro presentato (Iva inclusa), costo finanziato per 39.040 euro (80%) da un contributo della Regione e per 9.760 euro (20%) da risorse comunali.

I giardini pubblici tra via Gambara, via Malvicini e via Bolzoni

Due telecamere sono destinate all’area verde della Baia del Re, le altre due ai giardini di via Gambara, che stanno tra via Farnesiana e via Colombo. Il finanziamento fa parte del progetto “Vega” che mette sul tavolo 96mila euro di contributo regionale con l’obiettivo di sottrarre dal degrado porzioni di città. Oltre alle telecamere alla Baia del Re e in via Gambara, i fondi servono alla riqualificazione del centro giovanile “Spazio 4” in via Manzoni e a un’iniziativa di prevenzione affidata a street tutor, vale a dire educatori e operatori specificamente formati che girano per le strade con giubbini catarifrangenti e la scritta “keep calm” con il compito di intervenire in situazioni di tensione sociale come intemperanze fuori da bar e locali, alterchi in giardini e spazi pubblici, cani senza guinzaglio, attività contrarie al regolamento di convivenza civile.

L’asse urbano lungo cui si muoveranno va dalla stazione a via Gambara a largo Erfurt alla Baia del Re. Già l’estate scorsa gli street tutor, sulla base di un incarico a una ditta di Forlì specializzata, hanno iniziato a entrare in azione a scopo unicamente preventivo e non sanzionatorio