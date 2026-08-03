Ragazza dal dentista per un’otturazione perde 4 denti, risarcita con 45mila euro

Una ragazza piacentina si era rivolta a un dentista per una semplice otturazione. L’intervento è finito invece, con la perdita di quattro denti e due anni di dolori atroci. Il Tribunale civile di Piacenza ha condannato il medico che l’aveva curata a risarcire la paziente con circa 45 mila euro.

La sentenza, come riferisce il Corriere della Sera, è stata pronunciata nei giorni scorsi. Secondo quanto emerso dalla consulenza dei periti nominati dal tribunale, le cure eseguite dal dentista non sarebbero state effettuate in modo adeguato. La paziente era arrivata persino a rivolgersi agli specialisti della terapia del dolore.

La giovane si era recata dal dentista nel 2022 per un’otturazione, un intervento di routine della durata di circa mezz’ora. Il trattamento si era poi trasformato in una devitalizzazione del dente che avrebbe finito per provocare la formazione di un grosso granuloma. Da quel momento la ragazza ha iniziato a soffrire di forti dolori e, nel giro di un paio d’anni, ha perso quattro denti. Per alleviare la sofferenza è stata costretta a ricorrere anche alla terapia del dolore.

Adesso il Tribunale di Piacenza ha stabilito che il dentista dovrà risarcirla con circa 45 mila euro tra danni e spese legali.

Tutto era iniziato nel 2022, quando la ragazza si era rivolta al professionista per un dolore a un dente.