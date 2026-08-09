Ramo cade sulla strada a Rivergaro, intervengono i vigili del fuoco

Disagi alla circolazione a Rivergaro, in via Roma, di fronte alle scuole, dove un grosso ramo si è staccato da un albero all’interno di una proprietà privata ed è caduto in mezzo alla carreggiata.

Fortunatamente non risultano danni a persone o cose. Il ramo ha occupato completamente una delle due corsie di marcia. In un primo momento sono intervenuti i carabinieri, che hanno regolato la circolazione facendo transitare i veicoli, uno alla volta, sulla corsia rimasta libera.

Successivamente sono arrivati i vigili del fuoco per provvedere alla rimozione del ramo. Per consentire le operazioni in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.