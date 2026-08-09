Ramo cade sulla strada a Rivergaro, intervengono i vigili del fuoco
Un grosso ramo si è staccato davanti alle scuole. La via temporaneamente chiusa per la rimozione, nessun danno
Redazione Online
|7 ore fa
Il ramo crollato davanti alle scuole di Rivergaro- © Libertà/Nicholas Casati
Disagi alla circolazione a Rivergaro, in via Roma, di fronte alle scuole, dove un grosso ramo si è staccato da un albero all’interno di una proprietà privata ed è caduto in mezzo alla carreggiata.
Fortunatamente non risultano danni a persone o cose. Il ramo ha occupato completamente una delle due corsie di marcia. In un primo momento sono intervenuti i carabinieri, che hanno regolato la circolazione facendo transitare i veicoli, uno alla volta, sulla corsia rimasta libera.
Successivamente sono arrivati i vigili del fuoco per provvedere alla rimozione del ramo. Per consentire le operazioni in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.