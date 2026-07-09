Realco, pubblicati i bandi per la vendita

Si arricchisce di una nuova puntata la crisi del Gruppo Realco, che coinvolge quattro supermercati in provincia di Piacenza, oggi chiusi, e 56 di lavoratori. Il tribunale di Bologna ha disposto la vendita senza incanto del complesso delle attività nella titolarità del gruppo, relativa ai punti vendita diretti e ai punti vendita in affitto con insegna Sigma, Ecu ed Economy.

Sono stati pubblicati i due bandi, il primo per la vendita dei negozi e il secondo riguardante solo la cessione degli immobili. Il primo bando, dunque, presenta il Lotto n. 1, onnicomprensivo, per dare la possibilità di acquistare tutti i 40 punti vendita a un prezzo base di 9 milioni 785mila euro; il Lotto n. 2, prezzato a 5 milioni 800mila euro, comprende 11 punti vendita, fra i quali compaiono i Sigma di Borgofaxhall, della Farnesiana e quello del centro commerciale Le Cupole a Castelsangiovanni. Resta fuori da questo lotto il supermercato Ecu di viale Dante, che fa parte invece dei cosiddetti lotti “spezzatino”, riguardanti ogni singolo punto vendita, “spezzatino” in cui rientrano anche i tre supermercati già presenti nel Lotto n.2. Offerte entro il 3 agosto.