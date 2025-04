Record di progetti per la nuova edizione di YouthBank

È un vero e proprio record quello segnato dalla nuova edizione della YouthBank, il progetto promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano che mette in mano ai giovani non solo le idee, ma anche la responsabilità di decidere dove e come investire i fondi destinati al sociale. Sono ben 39 i progetti presentati da ragazzi e ragazze under 26, distribuiti tra la città e la provincia di Piacenza e l'area di Vigevano. Un risultato che oltre a aprire la seconda fase del percorso fotografa il crescente protagonismo giovanile nella vita delle comunità locali. YouthBank si conferma un laboratorio unico: da una parte ci sono gli youth planner, giovani ideatori di iniziative culturali, educative e sociali; dall'altra i giovani banker, coetanei che hanno il compito di valutare, selezionare e seguire l'attuazione dei progetti. Un dialogo diretto, orizzontale, in cui competenza e creatività si incontrano per rispondere a bisogni reali e urgenti. Le idee: tra volontariato, inclusione e cultura. Nel dettaglio, Piacenza città ha confermato l'ottimo trend dello scorso anno, con 15 proposte che spaziano dalla promozione del volontariato alla realizzazione di eventi su moda sostenibile, fumetto underground, educazione sessuale e affettiva.