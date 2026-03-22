Referendum, un piacentino su due è già andato alle urne

Buona partecipazione anche nel Piacentino, così come in tutta l’Emilia-Romagna, per il referendum costituzionale sulla giustizia. Alla chiusura dei seggi di ieri, domenica 22 marzo, alle ore 23, l’affluenza ha fatto registrare un dato significativo: alle urne si è recato il 49,8 degli aventi diritto (nel comune capoluogo il 51,6 %, dato superiore a quello provinciale). A mezzogiorno aveva votato il 18,8% dei piacentini (18,9% nel comune capoluogo) mentre alle 19 aveva votato il 43% (nel capoluogo il 44%).

Un’affluenza che si attesta sopra la media nazionale che alle 23 di ieri era al 46%. Ma siamo tra gli ultimi in regione, dove la media dei votanti è stata del 53,6%.

Forte la partecipazione in alcuni comuni: da segnalare, oltre al capoluogo, l’affluenza a Gossolengo (55,6%, il dato più alto dopo il 57,1% del piccolo Zerba), Podenzano (52%), San Giorgio (51,3%) e Gazzola (51,6).

Un dato che conferma un interesse non scontato per una consultazione referendaria confermativa, che, va ricordato, non prevede quorum e quindi rende ogni voto determinante ai fini del risultato finale. Oggi, lunedì 23 marzo, i seggi riaprono dalle 7 alle 15 per l’ultima giornata di voto. Poi inizierà lo spoglio che porterà al verdetto sulla riforma costituzionale della giustizia, incentrata in particolare sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e sulla riorganizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

A Piacenza sono complessivamente circa 211mila gli elettori chiamati alle urne, distribuiti nelle 299 sezioni sul territorio, a cui si aggiungono le 36 sezioni volanti.