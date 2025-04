Riaperto il cancello, il popolo degli ortisti di via Degani può tornare per la semina

«Adesso ce li aprite?» chiedono stringendosi davanti al piccolo cancello. «Sì» risponde il funzionario del Comune, facendo girare la chiave nella serratura del lucchetto che si apre facilmente. La catena viene levata, il cancello è aperto: il popolo degli ortisti di via Degani può tornare ai propri appezzamenti. È da mesi che questi piacentini attendono di sapere se l’orto che hanno coltivato per oltre vent’anni è ancora a loro disposizione. Per quasi tutti è così: il Comune, con l’assessora Serena Groppelli, ha provveduto alla consegna ufficiale degli orti restanti dopo via Boselli. Complessivamente sono 65 gli appezzamenti per una superficie di circa 4.700 metri quadri fra gli orti di Montecucco (6 piazzole), via Einaudi e via Boselli (24 piazzole ciascuno) e via Degani. Qui gli orti sono 25.

Lucio Barocelli è fra i primi a entrare: «Vediamo come stanno le mie fragole – spiega dirigendosi rapido verso il “suo” piccolo appezzamento – questo orto lo coltivo da ventidue anni, ci tengo proprio. Guardi che belle fragole. Adesso però ci sarà tanto da lavorare».

A pochi passi di distanza, Bruno Podestà sta sradicando una siepe di erbacce: ha 82 anni, 26 dei quali trascorsi ad occuparsi di questo pezzo di terra in via Degani.

Riccardo Mori, in barba ai suoi 84 anni, sta togliendo delle biete: «Guarda come sono grandi – fa presente – che roba, quando tempo perso. Adess ghe tutt da fè».