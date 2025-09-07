Riaperto il nuovo ponte Pezzino, le terre verdiane tornano vicine

Dopo 5 anni e 9 mesi di chiusura, il ponte di via Pezzino a Vilalnova ha finalmente riaperto, tornando transitabile a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di massa superiore alle 44 tonnellate. Viene così ripristinato il collegamento tra la strada provinciale “Dei due ponti” e via Marconi, che porta anche a Villa Verdi. La cerimonia di inaugurazione organizzata ieri mattina conclude un lungo iter, definito da alcune tappe principali: la chiusura il 3 dicembre 2019, il decreto di finanziamento emanato l’8 novembre 2021 (850mila euro di fondi europei Pnrr) e la consegna di inizio lavori firmata il 9 gennaio 2024.

L’intervento, in capo al Comune di Villanova, ha portato al rifacimento totale dell’infrastruttura originaria, tutelata dalla Soprintendenza e che presentava un degrado importante. Per eseguire i lavori - hanno illustrato gli ingegneri Paolo Manfredi e Paolo Dallatana - è stato realizzato un ponte provvisorio da cui si potesse procedere con la demolizione in sicurezza del manufatto del 1912. Sono stati poi posizionati elementi prefabbricati, è stato fatto il getto di copertura del piano viabile, trattati i ferri degli archi e ricoperti con nuovo calcestruzzo mantenendone l’andamento curvilineo. Le soluzioni adottate, è stato detto, garantiranno «la vita solida e durevole del ponte».