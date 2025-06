Richiesta di impianto di telefonia mobile avanzata a Roncaglia

Un impianto di telefonia mobile a Roncaglia in strada alla Volpara. E’ la richiesta avanzata dalla società Inwit spa che ha presentato una specifica istanza in Comune al servizio Edilizia e Suap (settore Pianificazione strategica). Riguarda per l’appunto la realizzazione di una nuova stazione radio base (S.R.B) per telefonia mobile, su cui sarà ospitato l’impianto Vodafone. Palazzo Mercanti informa che «i titolari di interessi pubblici e privati o portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dell’installazione dell’impianto possono presentare osservazioni, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. L’osservazione va trasmessa a mezzo Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo [email protected] , inserendo per conoscenza anche l’indirizzo di posta ordinaria: [email protected] , oppure consegnandole cartacee all’ufficio protocollo del Servizio Edilizia e SUAP in viale Beverora.