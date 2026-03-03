Ricostruzione del municipio di Travo, vincono due ditte casertane

Saranno due ditte casertane - Cormar Srls e Edilizia Calena Srl - ad occuparsi della ristrutturazione del municipio di Travo, finanziata attraverso i fondi “Strategie territoriali per le aree montane e interne” (Stami): nei giorni scorsi, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ha disposto l’aggiudicazione dei lavori da 283mila euro, che dovranno rimettere in sesto l’edificio, minato dal crollo del tetto nel luglio del 2020. A partecipare alla gara pubblica entro il termine dello scorso novembre sono state 36 imprese da tutta Italia, di cui sette con sede in provincia di Piacenza.

A spuntarla, all’apertura delle buste, è stata la Cormar di Villa Literno (Caserta) - che si avvale dell’impresa ausiliaria Edilizia Calena di Sparanise (Caserta) - con un ribasso del 17,87% per un importo netto di 220mila euro oltre a 15mila euro di oneri per la sicurezza. Entrambe risultano in regola con i requisiti richiesti mentre è ancora in fase di istruttoria la verifica dell’informazione antimafia. L’aggiudicazione resta tuttavia efficace e si può già procedere alla stipula del contratto, per vedere finalmente i lavori di recupero dopo sei anni di attesa.