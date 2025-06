Rifiuti e ratti nel parcheggio dei pendolari

Sporcizia, degrado, rifiuti abbandonati e, stando alle immagini video, anche topi. Si riaccendono i riflettori sulla situazione legata allo stato di incuria in cui versa l'area di parcheggio situata nei pressi della stazione ferroviaria, in viale Sant'Ambrogio. E a insorgere, in primis, sono ovviamente i residenti della zona, ma anche l'associazione dei pendolari piacentini che, attraverso le parole del presidente Nicola Contardi, chiede un intervento risolutivo. "Più illuminazione e soprattutto più controlli da parte della polizia locale" le richieste di Contardi all'Amministrazione comunale. Leggi tutto qui