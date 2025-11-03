«Rinnovo pass Ztl, con il sistema in tilt ingiusto sanzionare»

Rinnovo pass Ztl, «un chiaro esempio di come spesso le amministrazioni non riescano a semplificare la burocrazia e, di conseguenza, la vita dei cittadini ». La nuova protesta relativa al sistema di rinnovo dei pass per entrare nella zona a traffico limitato - caso che va avanti da giorni - arriva dall’avvocato Umberto Fantigrossi, anch’egli alle prese con una procedura, quella gestita da Gps, che sta facendo le bizze. « Da giorni la mia pratica di rinnovo risulta essere “in gestione”. Sembra incredibile: rispetto al passato non ho cambiato alcuna condizione, eppure il rinnovo è complicato. In un mondo normale dovrebbe bastare un click per rinnovare e invece sto aspettando da giorni che il sistema generi dei bollettini pagoPa».

A questo punto Fantigrossi fa un appello «al buon senso». « In attesa che si risolva la questione basterebbe almeno avere la sicurezza che, una volta avviata la pratica, si abbia la sicurezza almeno di non essere sanzionati. Questo per evitare anche di intasare gli uffici dei Giudici di Pace».