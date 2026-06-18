«Rischio il carcere, portami 12mila euro» ma lui non ci casca

Un 84enne di Castel San Giovanni ha sventato un truffa telefonica. Una voce femminile in tutto simile a quella della figlia gli ha chiesto 12mila euro, ma lui non ci è cascato. Ha riattaccato e chiamato subito i carabinieri.

«Una voce – racconta l'uomo – uguale identica a quella di mia figlia implorava me e mia moglie di portarle subito 12 mila euro per evitarle il carcere. Diceva di aver investito una donna incinta. Piangeva disperata e ci supplicava di prepararle dei soldi che sarebbero stati necessari per pagare la cauzione». Sul momento il pensionato ha avuto un attimo di sbandamento.

«Mi sono preoccupato ma poi - aggiunge - passati i primi minuti ho capito che stavano tentando di truffarmi. Ho riattaccato e ho chiamato i carabinieri». La stessa coppia di anziani è già stata vittima di due tentate truffe telefoniche. Un vero e proprio assedio.