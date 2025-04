Rissa con spranghe dopo schianto con l'auto in via Primogenita

Verso le 3.30 di venerdì 18 aprile in via Primogenita la Polizia è intervenuta con due pattuglie di Metronotte per provare a sedare una violenta rissa. All’arrivo delle forze dell’ordine, una scena surreale: un uomo, di origine nigeriana, era finito con l’auto sulla rotonda vicina alla stazione, e, sceso dal mezzo, urlava mentre altri, intorno, agitavano spranghe di ferro e altri oggetti potenzialmente pericolosi. Alcuni tra i coinvolti sono stati portati al pronto soccorso - nessuno è grave - e altri sono finiti in questura per l’identificazione e gli accertamenti. Anche alcuni arredi urbani sono stati danneggiati.