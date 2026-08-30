Ritiro di giunta, oltre il 90% delle risorse correnti già impegnato o destinato

Oltre il 90% delle risorse correnti disponibili risulta già impegnato o destinato nell’anno in corso. È il primo dato emerso domenica 30 agosto dal quinto ritiro della Giunta comunale guidata da Katia Tarasconi, aperto come da tradizione dalla relazione economico-finanziaria dell’assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli.

I lavori sono iniziati alle 14.30 all’agriturismo Boschi Celati di Roncaglia, dove sindaca e assessori, presenti al completo, resteranno fino a martedì 1 settembre compreso. Dopo aver fatto tappa nelle quattro principali valli della provincia – dalla Val Nure alla Val Trebbia, dalla Val Tidone alla Val d’Arda – quest’anno la Giunta ha scelto di svolgere l’ormai tradizionale appuntamento di fine estate nel territorio comunale di Piacenza.

Il ritiro rappresenta un momento di lavoro intenso e di confronto, durante il quale ogni assessore presenta una relazione dettagliata sui principali temi e progetti relativi alle proprie deleghe: ciò che è stato realizzato negli ultimi dodici mesi, le attività in corso e quanto dovrà essere completato nel prossimo futuro. Il tutto in un ambiente informale, condividendo sia le ore di lavoro sia i momenti di pausa e di riposo.

Come ogni anno dall’inizio del mandato, il ritiro è stato aperto da un intervento introduttivo della sindaca, appena rientrata dalla Festa Granda degli Alpini di Carpaneto.

«Per noi queste giornate sono di fondamentale importanza – ha commentato Katia Tarasconi –. Sono l’occasione per fare il punto della situazione e programmare i prossimi impegni. Quest’anno, poi, è un ritiro particolare: si tirano le somme del lavoro svolto durante il nostro mandato. Ed è stato davvero un grande lavoro, che ha richiesto un impegno enorme».

«La squadra è più unita che mai», ha aggiunto la sindaca, sottolineando un aspetto non così frequente nelle esperienze amministrative, soprattutto nei capoluoghi di provincia. E ancora: «Siamo uniti e motivati, nonostante l’impegno totalizzante che ci ha visti al lavoro in questi quattro anni anche su fronti particolarmente complessi. Basti pensare alla riorganizzazione dell’ente, indispensabile per modernizzare e attualizzare la pubblica amministrazione più vicina in assoluto ai cittadini. Sono azioni che hanno richiesto energie, risorse e una buona dose di inventiva. Ora una delle sfide dei prossimi mesi sarà concentrarci sui dettagli, sulle piccole cose ma non per questo meno importanti».

Dopo l’intervento della sindaca, la parola è passata, come di consueto in ogni ritiro di Giunta, all’assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli, che ha fatto il punto sulla situazione economico-finanziaria dell’ente sulla base dei dati aggiornati al 25 agosto.

La relazione ha restituito un quadro preciso dell’impiego delle risorse a disposizione dell’Amministrazione. Su oltre 96 milioni di euro di spesa corrente finanziata con somme libere, le risorse già impegnate o destinate superano complessivamente gli 87,6 milioni di euro: circa il 90% del totale.

Un dato che dà la misura del lavoro svolto e della capacità dell’ente di mettere a frutto le disponibilità di bilancio. Le risorse stanziate infatti producono effetti concreti per la città quando vengono trasformate in servizi, attività e interventi.

Un secondo elemento significativo riguarda gli investimenti, fondamentali per la crescita e lo sviluppo del territorio. A fronte di uno stanziamento assestato di circa 82 milioni di euro, comprensivo del Fondo pluriennale vincolato, gli impegni già assunti superano i 53 milioni: quasi due terzi delle risorse disponibili.

Positivo anche il dato relativo alle entrate. Dei 65,21 milioni di euro già accertati, 53,62 milioni risultano incassati: una quota superiore all’82%.

Conclusa la prima sessione dedicata ai conti, i lavori del ritiro proseguiranno con le relazioni dei singoli assessori, l’analisi delle attività realizzate nei diversi ambiti dell’Amministrazione e la definizione delle priorità per i prossimi mesi.