Per una notte il Botanic di via Chiapponi 33 ritorna a essere il mitico “People” degli anni’70 e ’80. L’occasione sarà “70 Rpm - A lifetime of music”, in programma il prossimo 11 dicembre: una serata speciale che unirà la musica senza tempo di quel periodo e la solidarietà dei piacentini a favore di due importanti realtà del territorio, Fondazione Amop e Croce Rossa Italiana - Comitato di Piacenza.

Alla console, ancora una volta, lo storico dj piacentino Francesco Vaccari che festeggerà durante la serata il suo 70esimo compleanno, dopo aver celebrato il 50ennale della sua carriera, lo scorso anno. La serata - presentata ieri pomeriggio nella sede di Fornaroli Polymers, tra i promotori dell’evento - vedrà due special guest d’eccezione, Marco Racanti e Massimo Lamberti, protagonisti di uno concerto acustico. Ad accompagnare il divertimento, una cena a buffet, a cura della Trattoria dell’Angelo, dalle 21 alle 22.30, insieme ai vini della cantina Luretta (al costo di 35 euro a persona, prenotazione richiesta).