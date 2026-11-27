È una macchina rodata - quella che si svolgerà quest’anno è la 34esima edizione, essendone saltata una durante l’emergenza Covid - ma, coinvolgendo circa centoventi figuranti e un intero borgo, richiede ogni volta un’organizzazione attenta e una revisione puntigliosa di tutto ciò che occorre affinché la manifestazione si tenga nel migliore dei modi. E a Rivalta sono dunque già al lavoro nel dietro le quinte del presepe vivente che la sera del 24 dicembre accoglie, da tradizione, centinaia e centinaia di visitatori, in un’atmosfera che rimane comunque raccolta. «Abbiamo cominciato a controllare le scenografie e i costumi. Qualcosa da sistemare c’è sempre», premette Stefano Tramelli, presidente degli Amici del presepe vivente di Rivalta.

A Rivalta sono una trentina i mestieri rievocati. «La novità per il 2026 è l’orafo cesellatore», annuncia Tramelli, che intanto lancia un appello a coloro che volessero partecipare direttamente come figuranti: «Abbiamo una quindicina di ruoli ancora da assegnare. Chi fosse disponibile può contattarci. Ci sono tante comparse che non mancano un’edizione, ma un certo ricambio, per motivi di età, di impegni familiari o altro, è fisiologico». Si sono già prenotati, tra gli altri, tre giornalisti di Libertà.