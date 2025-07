"Rivergaro alta", si sblocca la lottizzazione di via Tobagi

Si sblocca a Rivergaro la lottizzazione di via Tobagi, la cosiddetta “Rivergaro Alta” nella parte alta di Diara: dopo anni di abbandono e strascichi legali, nei giorni scorsi il Comune ha ufficializzato l’acquisizione delle opere di urbanizzazione dell’area, dalle strade ai parcheggi, fino alle aree verdi. E adesso partiranno i lavori per dare finalmente maggior decoro alla zona. La notizia è arrivata nei giorni scorsi dal consiglio comunale, nel quale sono stati messi a bilancio 50mila euro per il rifacimento completo dell’illuminazione pubblica dell’area residenziale avviata nel 2007.

Si tratta del primo intervento che l’amministrazione realizzerà grazie ai 200mila euro ottenuti tramite l’escussione della fideiussione a fine 2024: tramite l’intervento di un legale, infatti, il Comune era riuscito ad ottenere la somma dal privato inadempiente, denaro che ora sarà utilizzato per realizzare tutto ciò che la ditta costruttrice in questione non aveva mai realizzato. Giusto per ricapitolare: a “Rivergaro Alta”, dove oggi esistono dieci lotti edificabili liberi e già venduti, alla scadenza della convenzione urbanistica con Real Estate Srl a fine 2022 (dopo due proroghe), non erano ancora terminate le opere di urbanizzazione né erano state collaudate le reti dei servizi.

L’area si trovava in stato di completo degrado e abbandono, con problemi di sicurezza anche per gli abitanti, tra tombini sporgenti, attrezzi abbandonati, lampioni spenti, marciapiedi danneggiati ed aree verdi diventate deposito di inerti.