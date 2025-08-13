Rivergaro, il quartiere della Castagna sotto assedio dei ladri

A Rivergaro il quartiere della Castagna, una fila di ville e villette a ridosso del Bagnolo, da qualche settimana vive una sorta di assedio notturno da parte dei ladri. L’ultimo colpo in ordine di tempo è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso in una villa, esattamente accanto a quella razziata due volte nella medesima notte e di cui Libertà ha scritto lo scorso 23 luglio. I ladri sono entrati in azione in tarda serata scassinando una persiana, approfittando di un’assenza temporanea della padrona di casa. Nel bottino sono finiti gioielli e soldi in contanti per circa 500 euro. Durante lo stesso colpo hanno anche tentato di scassinare, senza riuscirci, un finestra della villa già visitata due volte lo scorso mese.

Non è finita qui. Da giovedì scorso alla Castagna è stato un susseguirsi di sirene di allarme, cani che abbaiano quasi ogni notte. E’ stata anche trovata una recinzione tagliata in più parti, segno del passaggio di malintenzionati. Il sindaco Andrea Gatti, considerata la situazione di anomala emergenza, ha disposto che la pattuglia di polizia locale in servizio durante il giorno transiti con maggiore frequenza nella zona.