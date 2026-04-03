Rivergaro, la Casa del Popolo ospiterà 4 associazioni

Anche se i lavori sono conclusi da tempo, senza tagli di nastro e senza che nessun rivergarese abbia ancora potuto accedere ufficialmente al primo piano della struttura rinnovata, prosegue a piccoli passi la trasformazione della Casa del Popolo di Rivergaro in una casa per le associazioni. Così, sono state assegnate ufficialmente a quattro associazioni locali le quattro sale messe a disposizione dal Comune: ospiteranno l’associazione Agenfi, Erranti Teatro, il gruppo di Protezione civile “Placentia” e l’associazione La Città Minaccia Aps.

Le quattro sale al primo piano - ancora da arredare e da animare con attività e progetti - portano simbolicamente il nome di altrettante frazioni del territorio: Ancarano, Rallio, Suzzano e Niviano. Un modo - come spiegano dall’amministrazione comunale - per sottolineare il legame profondo tra il capoluogo e l’intero territorio comunale.

L’assegnazione alle associazioni arriva a seguito dell’avviso pubblico emanato dal Comune per l’assegnazione degli spazi a disposizione: l’amministrazione ha deciso di concedere agli aggiudicatari l’uso delle sale a titolo gratuito per i prossimi tre anni, richiedendo soltanto il contributo per le utenze.