Passate la concitazione e la paura dei primi momenti, parte ora la conta dei danni. Il pauroso schianto di mercoledì sera , quando un’auto si è infilata lungo il ponte levatoio della rocca comunale finendo dritta nel fossato dopo aver abbattuto una porzione di mura, ha lasciato dietro di sé l’ennesimo sfregio causato all’antica cinta muraria.

Di primo mattino gli operai del comune hanno transennato la porzione di circa cinque metri che è stata demolita dallo schianto dell’auto, precipitata poi nel fossato. Subito dopo la ditta Sagit, incaricata dei ripristini dopo gli incidenti stradali, ha messo in sicurezza l’area, dove peraltro ogni giorno passano decine di persone.

Ora la palla passa alla Soprintendenza che dovrà dire come ricostruire la porzione di antiche mura mancanti.