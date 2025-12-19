Roncaglia, saltano i salvavita. I residenti: «Anche sette volte al giorno»

Frigoriferi, televisioni, pompe di calore che rischiano il cortocircuito. Una, due, tre, cinque, sette volte ogni sera. Accade a Roncaglia, dove il problema del traffico lascia spazio - ora che siamo in inverno - a quello dei salvavita della corrente elettrica che «saltano». Accade ogni giorno, dal pomeriggio fino alla mattina e non una sola volta, ma di continuo: da strada Voltone Decca a via Caorsana fino alla via che portava alla scuola (demolita), praticamente in tutti i punti di Roncaglia il problema c’è.

I residenti si mostrano amareggiati, disillusi, arrabbiati: c’è chi ha passato la sera del fine settimana a guardia del salvavita che è scattato sette volte, chi ha dovuto spegnere la stufa a pellet e stare al freddo, chi si è visto scoppiare il televisore.

«È da un anno che questa storia va avanti, ma negli ultimi quattro mesi è diventata insostenibile - spiega Sara Prazzoli che abita in strada Voltone Decca - siamo sei famiglie che abitano in una palazzina e abbiamo provato a contattare l’Enel due volte: alla seconda sono venuti, hanno controllato la centralina qui davanti e hanno detto che non ci sono anomalie. Ma intanto a una signora è scoppiato il frigorifero e a un altro è saltata la scheda della caldaia. Qui non ci sarà niente, ma gli elettrodomestici saltano».