Ruba i “Gratta e Vinci” e li riscuote in un'altra tabaccheria: denunciato

Un uomo di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Piacenza Principale in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato, al termine di un’attività investigativa avviata a seguito della denuncia presentata dal titolare di una tabaccheria di un centro commerciale cittadino.

Secondo quanto ricostruito dai militari, nella giornata di giovedì 23 aprile scorso l’uomo si sarebbe introdotto nell’esercizio commerciale, riuscendo ad asportare numerosi biglietti “Gratta e Vinci” per poi darsi immediatamente alla fuga. Le indagini successive hanno consentito di accertare che parte dei tagliandi sottratti erano stati successivamente riscossi presso un’altra tabaccheria di Piacenza, per un importo complessivo di circa 150 euro.

L’identificazione del presunto autore è stata possibile grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alla conoscenza del soggetto da parte dei carabinieri, che hanno raccolto elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a delineare le responsabilità dell’indagato.