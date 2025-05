Rubato il furgone dei bambini, caccia al negozio ambulante

Un furgone Fiat Ducato bianco con la scritta “Il Grillo Ambulante” è stato rubato a Guardamiglio nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Il proprietario, Cristian Colla, venditore di abbigliamento per bambini, lo usava come negozio ambulante. Il mezzo è stato avvistato il giorno dopo a Piacenza, ma era di nuovo sparito all'arrivo del proprietario. «Quel furgone era il mio posto di lavoro - dice Colla - lo usavo per lavorare nei mercati». Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Nella stessa notte è stata rubata anche un’Alfa Romeo Giulietta a Montale.