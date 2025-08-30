Rubato un defibrillatore sull'argine del Po
L'amara sorpresa nella mattinata di oggi, sabato 30 agosto
Redazione Online
|2 ore fa
Ancora un defibrillatore rubato. Dopo il furto di un apparecchio salvavita avvenuto una decina di giorni fa in viale Dante, ora ad essere finito nel mirino dei ladri è lo strumento conservato in una teca affissa sul casello di guardia Mezzanino del Magistrato del Po sull'argine del grande fiume.
La scoperta del furto è avvenuta nella mattinata di sabato 30 agosto, ma potrebbe essere stato compiuto già da qualche giorno.
La scoperta del furto è avvenuta nella mattinata di sabato 30 agosto, ma potrebbe essere stato compiuto già da qualche giorno.