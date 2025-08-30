Saturday, August 30

Saturday, August 30

Rubato un defibrillatore sull'argine del Po

L'amara sorpresa nella mattinata di oggi, sabato 30 agosto

Redazione Online
|2 ore fa
Rubato un defibrillatore sull'argine del Po
1 MIN DI LETTURA
Ancora un defibrillatore rubato. Dopo il furto di un apparecchio salvavita avvenuto una decina di giorni fa in viale Dante, ora ad essere finito nel mirino dei ladri è lo strumento conservato in una teca affissa sul casello di guardia Mezzanino del Magistrato del Po sull'argine del grande fiume.
La scoperta del furto è avvenuta nella mattinata di sabato 30 agosto, ma potrebbe essere stato compiuto già da qualche giorno.

