Sabato arriva il Piacenza pride, modifiche alla viabilità: «Liberi di essere e di amare»

Liberi di essere e di amare. Con questo slogan sabato, il secondo Piacenza Pride sfilerà per le vie del centro storico tra musica, colore e inclusività. Un’onda arcobaleno, più “rumorosa” che mai, in strada per rivendicare - in maniera pacifica - diritti civili e uguaglianza.

«La parata nasce dall’esigenza di riprendersi le strade della città e restituirle a tutti, con attenzione particolare per chi è emarginato per colore della pelle, provenienza, genere o classe sociale - spiega il comitato Piacenza Pride, composto da Arcigay Piacenza Lambda, Arci Piacenza, Agedo Milano, Famiglie Arcobaleno gruppo di Piacenza, Associazione De Arte Saltandi, oltre al Collettivo Drag Attack -. Un Pride di tutte e tutti che ci unisca, per restituire il futuro alle persone, per ridare speranza e voglia di stare insieme, per farci sentire parte di una comunità. Mentre la società è in continua evoluzione, la politica spesso tarda ad arrivare o addirittura è assente sul fronte dei diritti. Le lotte del movimento hanno messo in luce come sia necessario che il percorso di liberazione non lasci nessuna persona indietro: i diritti sono tali se sono per tutti, altrimenti restano privilegi solo per pochi. La storia poi ci insegna che i diritti acquisiti non sono per sempre, ma vanno difesi».

Il programma

Il ritrovo è previsto per le ore 15 ai Giardini Margherita, dove il corteo partirà alle 16, preceduta da uno spettacolo dedicato ai più piccoli a cura di Tadam Circo. La parata vedrà la partecipazione della Marching Band del Piacenza Jazz Club, il Trenino Arcobaleno per le famiglie, numerose associazioni che supportano l’evento, due carri con musica quello del Piacenza Pride e quello della discoteca milanese “Il borgo delle Perse” - insieme all’auto vintage di “Golden Din Din”.

Il corteo attraverserà via Roma, il Monumento alla Lupa, Piazzale Libertà, il Pubblico Passeggio, Piazza Sant’Antonino, e Piazza Cavalli, per poi tornare ai Giardini Margherita con gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni e una grande festa finale. Alle 21 infatti comincerà lo show delle drag queen del collettivo piacentino “Drag Attack”, condotto dalla speaker radiofonica e comica Sabrina Bambi, alternato a dj set.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento del 2° "Piacenza Pride" si renderanno necessarie, nella giornata di sabato 24 maggio, alcune modifiche alla viabilità.

Dalle ore 8 del mattino sino al termine della manifestazione, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata in via Dei Mille, via Roma e nel tratto di via Alberoni tra l'intersezione con via Dei Mille e quella con via Trebbiola - via Roma.

Dalle ore 14, sino al termine della manifestazione, negli stessi tratti stradali potrà essere vietata la circolazione in concomitanza con il passaggio del corteo, così come nel tratto di viale Patrioti tra piazzale Roma e piazzale Libertà, in piazzale Libertà, via Alberici, via Giordani, via Sant'Antonino, largo Battisti, piazza Cavalli e via Cavour. Le interruzioni al traffico saranno a presidio della Polizia Locale. Il transito sarà comunque consentito ai mezzi di Iren e del trasporto pubblico, compatibilmente con l'effettiva fruibilità della strada.