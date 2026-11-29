Sette veicoli danneggiati, diversi carri attrezzi mobilitati e una scia d’olio sull’asfalto lunga circa 300 metri. È il bilancio di quanto accaduto venerdì sera, tra le 18.30 e le 20.30, in via Diete di Roncaglia, a Piacenza.

Un tombino si sarebbe improvvisamente sollevato o sarebbe stato divelto, lasciando sulla carreggiata una buca profonda quasi due metri e trasformando quel tratto di strada in una trappola per gli automobilisti.

A riportare danni sono state sette vetture, con pneumatici rotti e coppe dell’olio danneggiate. In diversi casi le auto sono rimaste in panne, rendendo necessario l’intervento dei carri attrezzi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona utilizzando del catrame per coprire la buca e attivando gli operatori incaricati della pulizia della carreggiata.

Restano da chiarire le cause del cedimento: tra le ipotesi al vaglio c’è il passaggio di un mezzo pesante, il cui peso potrebbe aver contribuito a divellere il tombino.