Salumi dop piacentini a Tuttofood

Il Consorzio Salumi Dop Piacentini partecipa a Tuttofood 2025, la fiera B2B di riferimento per l’intero sistema agroalimentare in programma a Milano dal 5 all’8 maggio, con un proprio stand istituzionale (Pad. 3 – Stand S 01). Un ricco programma di animazione accompagnerà la presenza piacentina nella più importante manifestazione dell’agroalimentare che si tiene nel nostro Paese. Nella giornata di apertura della manifestazione si partirà con un concerto di sapori a quattro mani. Infatti, lo chef Matteo Castignoli dell’Antica Trattoria dell’Angelo, il locale più antico di Piacenza quindi “storico”, proporrà un solfeggio tipicamente piacentino, gnocco fritto con Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina, Salame Piacentino. Con sublimi note primaverili, orchestrate dai suoi inconfondibili panini, Daniele Reponi, un po’ oste un po’ salumiere, come lo stesso si definisce, introdurrà un'ouverture dai toni allegri.

Daniele Reponi Antonio Grossetti Matteo Castignoli

Nelle giornate successive la scena sarà tutta per Daniele Reponi, il quale farà scoprire il gusto unico e inimitabile dei tre Salumi DOP Piacentini declinati in una serie di proposte gastronomiche all’insegna della creatività e versatilità in cucina, grazie anche alla fornitura dei prodotti dell’Azienda Agricola Pisaroni "Cascina Pizzavacca".

Ogni giorno della fiera saranno proposti piccoli panini, facili e veloci da realizzare senza cottura degli ingredienti, ma con gustosi abbinamenti, quindi, adatti anche ai Bar che non hanno una cucina. Una ottima e gustosa alternativa alle olive e patatine fritte per l'Happy Hour, che recupera in pieno la tradizione dell’aperitivo italiano, valorizzando al contempo eccellenze della tradizione alimentare tutelata.

Durante i 4 giorni di manifestazione sarà possibile degustare i Salumi DOP Piacentini anche in purezza e in abbinamento con Ortrugo, Malvasia, Gutturnio della Cantina di Vicobarone Piacentino.

“Come sempre siamo presenti a questa importante fiera - spiega Antonio Grossetti, presidente del Consorzio Salumi DOP Piacentini - che, con questa edizione, diventa veramente una grande fiera internazionale di settore che richiama l’attenzione e partecipazione, in particolare, dei buyer internazionali che costituiscono un importante canale di accesso a quei mercati esteri il cui sviluppo è strategico per l’export dei nostri salumi tutelati. Il costante impegno del Consorzio nell’elevare la reputazione della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino e della Pancetta Piacentina viene rivolto con particolare attenzione al mercato nazionale dove, da questo importante palcoscenico, sarà possibile far conoscere in modo più approfondito queste eccellenze”.