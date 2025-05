Salvati in extremis quattro cavalli abbandonati dopo la morte del proprietario

Dopo la morte del loro anziano proprietario, quattro cavalli – due pony e due bardotti – rischiavano di morire di stenti in un recinto fatiscente a Centovera di San Giorgio. Nessun erede ha accettato di occuparsene e il Comune ha avviato una procedura di eredità giacente. L’avvocata Giorgia Loschi, nominata curatrice, ha coordinato il salvataggio coinvolgendo veterinari, volontari dell’Enpa, privati cittadini e addestratori. Irma e Bruna, le due pony, sono già state accolte in una nuova casa; Pasqualino e Pierino verranno sedati e trasferiti nei prossimi giorni. Dopo l’addestramento, saranno accolti in un agriturismo.

I due bardotti Pierino e Pasqualino