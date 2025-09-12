San Giorgio, domenica tornei di padel e tennis contro il tumore al seno

Due tornei di padel e uno di tennis, per proseguire su una scia che racchiude sport e beneficenza ormai da tre anni a San Giorgio. Proprio qui, sui campi del Drago Sport Center, si terrà la terza edizione di "Andiamo a rete con Armonia”, ormai diventata una piacevole consuetudine fin dall'esordio nel 2023. Tutti in campo nei tornei misti, ben 36 iscritti ai nastri di partenza, con l'obiettivo di raccogliere il ricavato delle iscrizioni al torneo che poi sarà devoluto all'Odv Armonia di Piacenza, che si occupa di prevenzione e di supporto nella lotta contro il tumore al seno. Da tre anni, sempre a metà settembre, la manifestazione ha preso piede sul territorio e ha permesso, grazie ai fondi raccolti nelle altre edizioni, di contribuire all'acquisto di strumentazioni in uso al centro salute donna di Piacenza. Come spiegato in fase di presentazione, diversi partner commerciali hanno aderito all'iniziativa per incrementare la somma che sarà poi devoluta in beneficenza.