San Nicolò, topi alle elementari. «Disinfestazione», «Non basta»

Complici le ultime notizie sull’hantavirus, scoppia il panico alla scuola elementare di San Nicolò: topolini di campagna sono entrati e pare non abbiano intenzione d’andarsene. I genitori sono allarmati. In particolare, una mamma che preferisce restare anonima, ieri pomeriggio si è rivolta a “Libertà”: a suo parere scuola, Comune e Asl non stanno facendo abbastanza. Dopo il comunicato rassicurante della sindaca di Rottofreno, Paola Galvani, pubblicato sul registro elettronico dalla preside Elena Camminati, l’agitazione non si placa.

Il problema dei topi è emerso circa tre settimane fa. Riferisce Camminati: «Forse smossi dai cantieri circostanti, alcuni topolini di 2-3 centimetri sono passati sotto una porta di sicurezza. Si tratta di esemplari di campagna che non è raro trovare nel verde qui attorno. Ma non erano mai entrati nella scuola. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo avvisato il Comune che ha compiuto i suoi passi».

Spiega infatti la sindaca ai genitori: «Il Comune , a seguito del ritrovamento di alcuni escrementi di roditori presso il plesso della scuola primaria di San Nicolò, ha tempestivamente incaricato la ditta Diderdi per effettuare le necessarie operazioni di monitoraggio e derattizzazione».