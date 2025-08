Sarmato, "Sanrocchino" a quattro volontari dal cuore d'oro

Il sanrocchino quest'anno va a quattro volontari dal cuore d'oro. Si tratta di Albino Modenesi, Luigi Bravi, Rino Olivieri e Danilo Riccardi. Tutti e quattro sabato 16 agosto al termine della messa in omaggio al santo patrono, San Rocco, riceveranno il riconoscimento assegnato dalla parrocchia a persone particolarmente meritevoli. "Quest’anno – dice il parroco don Walter Kanda – abbiamo deciso di assegnare il premio a quattro volontari che ogni giorno aiutano le persone, soprattutto anziani soli, rendendosi disponibili ad accompagnarli a visite, controlli nelle strutture sanitarie del territorio". Bravi, Modenesi, Olivieri e Riccardi sono in forze, come volontari Auser, al comune e accompagnano a visite mediche le persone sole . Il motivo per cui sono stati scelti quali destinatari del premio appare quindi più che evidente. "Con la loro opera di volontariato rappresentano un esempio e incarnano appieno i valori di San Rocco".