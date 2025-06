Sbandata alla Silver Flag, danneggiata una Lancia Stratos

Anche le regine della strada possono andare incontro a inconvenienti. In questo caso un cancello. La protagonista di questo sfortunato episodio accaduto sabato 14 giugno durante la Silver Flag è una Lancia Stratos, l'iconica auto sportiva celebre per il suo successo nei rally negli anni '70. Prodotta dal 1973 al 1975 era la prima auto progettata appositamente per il campionato mondiale e vinse tre titoli consecutivi dal 1974 al 1976.

Illeso il pilota e danni all'anteriore della macchina. Ma soprattutto un grande dispiacere in chi ha vissuto gli anni d'oro dell'automobilismo rallistico, anche locale, in cui gare come il "Valli Piacentine" e il "4 Regioni" attiravano sugli sterrati delle nostre colline migliaia di appassionati.