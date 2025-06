Motori leggendari alla Vernasca Silver Flag: grande show tra passato e presente

La 29ª edizione della Vernasca Silver Flag si è aperta con l’emozione di Thierry Boutsen, ex pilota di F1, alla guida per la prima volta di una Lancia De Tomaso Pantera, suo sogno di sempre. La rievocazione, che omaggia l'anno 1975, coinvolge auto storiche nella salita Castell’Arquato–Vernasca, con modelli unici come l’Osca Fratelli Maserati Bologna 187 S 750 del 1957, l’AlfaRomeo- Giulia TI Super, la Lancia Delta S4 Stradale e la Ferrari F40. Spicca anche la Ford GT40 MK II resa celebre dal film Le Mans '66 - La grande sfida (Ford vs Ferrari) e la Fiat 130 HP del 1907.

Grande entusiasmo del pubblico, con due manche sabato e l’ultima in programma per la mattinata di domenica. Le premiazioni sono invece in programma nel pomeriggio alle 14.30 alla Pieve di Vernasca.