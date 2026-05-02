Scarcerato per fine pena ed accompagnato alla frontiera

Continua l’attività dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza che, nella giornata del 30 aprile, ha trattato la posizione amministrativa e penale di un bosniaco scarcerato dopo aver scontato la pena detentiva di anni 4 e mesi 4 in seguito alla condanna per i reati di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, sprovvisto di documenti, è stato rimpatriato grazie alla attività del personale dell’Ufficio immigrazione che per la prima volta in Italia ha prodotto un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.



