Scattano le ricerche di un 57enne, ma lui è al lavoro all'Ausl

Lancia l'allarme per la scomparsa del fratello, ma dopo le prime fasi di ricerche che hanno coinvolto anche i carabinieri, l'uomo scomparso, un 57enne residente a Piacenza, risponde alle chiamate e comunica di essere regolarmente sul suo posto di lavoro. Si tratta di un dipendente Ausl per il quale si era attivata la macchina delle ricerche con sondaggi anche all'ospedale cittadino per cercare di individuare il 57enne che, ignaro di tutto, stava semplicemente prestando ordinario servizio per l'azienda sanitaria