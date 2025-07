Schianto a Bacedasco, un 40enne al Maggiore in elicottero

Un 40enne all'ospedale di Parma in elicottero e altre tre persone che hanno riportato ferite e contusioni non gravi, tra i quali anche un bambino di cinque anni. E' il bilancio dell'incidente avvenuto oggi, martedì 8 luglio, a Bacedasco Basso. Ancora da chiarire al dinamica della collisione tra due automobili, una Mecedes e una Seat che hanno riportato gravi danni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Parma che ha prelevato il ferito più grave e lo ha condotto al Maggiore: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori e ai carabinieri di Fiorenzuola, anche i vigili del fuoco che si sono occupati anche della messa in sicurezza del tratto di strada interessato dallo schianto.