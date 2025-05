Schianto a Ponte Vangaro, motociclista sbalzato

Versa in condizioni serie, ma non è fortunatamente in pericolo di vita il centauro che oggi, mercoledì 14 maggio, poco dopo le 17, è stato protagonista di un pauroso incidente in località Ponte Vangaro, nel comune di Gossolengo, lungo la statale 45. Per cause da accertare, la moto ha impattato frontalmente con una vettura e il motociclista è stato sbalzato nel campo adiacente alla strada. Sul posto, immediato l'intervento dei 118 che inviato sul posto anche l'elicottero per il trasporto del ferito all'ospedale. Gravi disagi al traffico con la statale 45 che è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area.