Schianto sul rettilineo, tre feriti alle porte di Castello

Uno schianto sul rettilineo e tre persone ferite, due in modo piuttosto grave. È l'incidente avvenuto nella sera del 13 aprile alle porte di Castelsangiovanni. Una Fiat Tipo e un'Audi A3, verso le 21, stavano percorrendo la Via Emilia Pavese in direzioni opposte quando, in località Campo d'Oro, l'una ha urtato la fiancata dell'altra. Lo scontro è stato piuttosto violento e tre persone a bordo della Tipo sono rimaste ferite. Sono accorse ambulanze e l'auto medica del 118 e, dopo le prime cure, i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Piacenza. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Castello, che hanno anche dovuto regolare il traffico a senso unico alternato.