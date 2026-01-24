Schianto sullo stradone Farnese, cinque auto danneggiate

Cinque auto danneggiate. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio sullo stradone Farnese.

Per cause da chiarire un'auto che procedeva verso il Dolmen, all'altezza di via A. da Sangallo ha sbandato sulla destra colpendo quelle che erano parcheggiate. A farne le spese più di tutte una Mercedes, la prima della fila di auto parcheggiate, alla quale è stata letteralmente strappata la ruota posteriore sinistra. Fiancata danneggiata anche per una Volvo, parcheggiata più avanti.

L'auto investitrice ha terminato la sua corsa più avanti, di traverso sulla carreggiata e contro un altro veicolo.