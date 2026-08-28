Sconti sugli abbonamenti del bus agli studenti universitari

Tornano anche quest’anno gli abbonamenti bus a prezzi scontati per studentesse e studenti dell’Università di Parma iscritti nelle sedi di Parma e Piacenza. Si conferma infatti l’iniziativa promossa dall’Ateneo in collaborazione con Crédit Agricole Italia e le due aziende di trasporto pubblico locale: TEP per Parma e SETA per Piacenza.

Studentesse e studenti Unipr potranno dunque contare su un significativo sostegno nella sottoscrizione degli abbonamenti annuali: su Parma abbonamenti Tep urbani e interurbani (cioè con origine o destinazione Parma e validi anche in area urbana), su Piacenza abbonamenti SETA urbani, cumulativi ed extra-urbani.

I risparmi sono considerevoli, e vanno da minimo di 85 a un massimo di 250 euro a seconda del tipo di abbonamento.

L’obiettivo resta quello di incentivare forme di mobilità alternative all’uso dell’auto, per un minore impatto ambientale e nel rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, dei costi ambientali, sociali ed economici e di diminuzione dell’inquinamento.

La promozione sarà valida dal 31 agosto 2026 al 31 marzo 2027, per permettere a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che intendono immatricolarsi post semestre filtro di fruire dei benefici della convenzione. Per accedere alle agevolazioni è come sempre necessario attivare o avere già attivato la propria Student Card Unipr come CartaConto Università di Parma e utilizzarla per il pagamento, avendo inoltre provveduto al pagamento dei contributi universitari e della prima rata di tasse per studentesse e studenti non esonerati.

La Student Card viene recapitata direttamente a casa dopo l’avvenuto pagamento della prima rata, compatibilmente con i tempi tecnici di spedizione. Il pagamento della prima rata di fatto dà il via all’iter per il rilascio della carta.