Sconti sugli abbonamenti del bus agli studenti universitari
Ne potranno usufruire gli iscritti all'Università di Parma delle sedi di Parma e Piacenza. Risparmi da 85 a 250 euro. Promozione valida fino al 31 marzo 2027
Redazione Online
|3 ore fa
Tornano anche quest’anno gli abbonamenti bus a prezzi scontati per studentesse e studenti dell’Università di Parma iscritti nelle sedi di Parma e Piacenza. Si conferma infatti l’iniziativa promossa dall’Ateneo in collaborazione con Crédit Agricole Italia e le due aziende di trasporto pubblico locale: TEP per Parma e SETA per Piacenza.
Studentesse e studenti Unipr potranno dunque contare su un significativo sostegno nella sottoscrizione degli abbonamenti annuali: su Parma abbonamenti Tep urbani e interurbani (cioè con origine o destinazione Parma e validi anche in area urbana), su Piacenza abbonamenti SETA urbani, cumulativi ed extra-urbani.
I risparmi sono considerevoli, e vanno da minimo di 85 a un massimo di 250 euro a seconda del tipo di abbonamento.
L’obiettivo resta quello di incentivare forme di mobilità alternative all’uso dell’auto, per un minore impatto ambientale e nel rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, dei costi ambientali, sociali ed economici e di diminuzione dell’inquinamento.
La promozione sarà valida dal 31 agosto 2026 al 31 marzo 2027, per permettere a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che intendono immatricolarsi post semestre filtro di fruire dei benefici della convenzione. Per accedere alle agevolazioni è come sempre necessario attivare o avere già attivato la propria Student Card Unipr come CartaConto Università di Parma e utilizzarla per il pagamento, avendo inoltre provveduto al pagamento dei contributi universitari e della prima rata di tasse per studentesse e studenti non esonerati.
La Student Card viene recapitata direttamente a casa dopo l’avvenuto pagamento della prima rata, compatibilmente con i tempi tecnici di spedizione. Il pagamento della prima rata di fatto dà il via all’iter per il rilascio della carta.
Importi della scontistica, categorie delle persone aventi diritto, modalità di pagamento (con novità per i pagamenti relativi a Parma) e tutte le info di dettaglio sono disponibili sul sito dell’Università di Parma, nella pagina della mobilità aziendale https://www.unipr.it/mobilita-aziendale. Per info e chiarimenti si può scrivere a [email protected]
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