Scontro a Rivergaro, ferito un autista nel furgone ribaltato

Scontro tra un'auto e un furgone a Rivergaro nella tarda mattinata di venerdì 27 giugno in via Del Pereto. L'autista del camioncino, un uomo di 45 anni, è rimasto bloccato nell'abitacolo del mezzo, che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'auto medica una ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo. Intervenuta anche l'eliambulanza, che ha fatto ritorno a vuoto, e i vigili del fuoco. L'uomo è stato condotto all'ospedale ma non è in pericolo di vita, illeso il conducente dell'altro mezzo.